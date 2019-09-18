التنمية المحلية: الزيادة السكانية قضية مجتمعية

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهداف الزيارات الميدانية التي تنظمها في المحافظات، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للاسكان.



وقالت الوزارة، إن الزيارت تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات ومناقشة الهيكل التنظيمى لها للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.



وأضافت أن الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص لهما أهمية كبرى في مجال التوعية بالقضية السكانية، وأخطارها، لافتا إلى ضرورة المشاركة المجتمعية، لانجاح مخططات التنمية وتبنيها، وتقديم الدعم الكامل لدى المواطنين.



وأوضحت أن الفترة الحالية، تشهد العديد من الجولات الميدانية للمحافظات، الخمس المحددة كمرحلة أولى ضمن مشروع التوعية بمخاطر القضية السكانية.