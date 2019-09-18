حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات.



عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتكون أكثر قرباً من الشريك ملبياً كل رغباته من دون تردد.



صحيًا: أنت عاطفي جدًا، وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.







