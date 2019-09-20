حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: تتلقى خبراً استثنائيًا يجعلك سعيدًا ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين.



عاطفيًا: إذا شعرت بملل في علاقتك بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية وابتعد عن الروتين اليومي المعتاد حتى تتجنب هذا الشعور.



صحيًا: قلل من تناول المشروبات الغازية واستبدلها بالمشروبات والعصائر الطبيعية حتى لا تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

