حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج السرطان، قالت:



مهنيًا: تتاح لك فرص مهنية جيدة، وتباشر مشروع ما، ولا تتردد في تعزيز شعبيتك، وكن حذار لئلا تقع ضحية مناورة أو عملية ابتزاز.



عاطفيًا: اعتبره يومًا ناجحًا يفتح أمامك بابًا واسعًا للحوار ولإقامة جسور متينة مع الحبيب، ويكون القلب مرتاحاً والعواطف دافئة والنيات صادقة.



صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلّص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك وإفراطك في تناول المأكولات الدسمة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

