حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: تعيش حالة من الحيرة، وقد تخيب آمالك بسبب مماطلة أو إلغاء أمر مهم، لا تسمح للجو الثقيل والجامد التأثير في مزاجك ومعنوياتك.



عاطفيًا: تجنّب الإنفعال، أنت مزاجي وسريع الغضب، وأدعوك الى التعامل مع التطورات والمواجهات وحتى الاستفزازات العاطفية بمرونة متجنّباً إثارة العداوات والمشاكل.



صحيًا: تتمتع بحالة صحية جيدة، والسبب هو التزامك تعليمات الطبيب وممارسة الرياضة، ما عاد عليك بالفائدة وخسارة الوزن.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



