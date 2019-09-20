حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 11 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم قلقاً ومربكًا أمام بعض الظروف التي لم تتوقعها، ابتعد عن الضوء ولا تعرض نفسك للمساءلة.



عاطفيًا: اتكل على حدسك وادرس أوضاعك العاطفية والعائلية من دون إثارة النزاعات، وإذا شعرت بخلل ما استعد للتسوية والتنازل ولو آلمك الأمر.



صحيًا: تذكر المشاعر السعيدة التي شعرت بها من قبل بفضل اهتمامك بالرياضة، لتتمكن من استعادة حماستك والرجوع مرة أخرى إلى الرياضة التي توقفت عن ممارستها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

