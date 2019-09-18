إصابة 3 في اصطدام سيارة بمبنى "ترامب بلازا" في نيويورك

اصطدمت سيارة بالردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا في مدينة نيو روتشيل الأمريكية شمالي نيويورك الليلة الماضية فأصيب سائقها واثنان آخران بجروح طفيفة.



وليس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.



وقالت محطة محلية تابعة لقناة (إيه.بي.سي) إن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز مرسيدس بنز سي 300 وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية للمبنى بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.



وذكرت قناة (إن.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثا عارضا على ما يبدو وأن الشرطة تستجوب السائق.



وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.



وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني لقناة (إيه.بي.سي نيوز) "نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة... نحن ممتنون بحق لخدماتهم".



ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثل عن أملاك ترامب أو شرطة نيو روتشيل للتعليق.