حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا يدعو إلى حوار وطني

دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة الرئيس) في موريتانيا إلى حوار سياسي يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية.



وأكد الحزب ـ في بيان صدر اليوم الأربعاء عقب مباحثات رئيس الحزب أحمد ولد داداه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ـ أن تنظيم حوار سياسي وطني جامع سيمكن من نزع فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ومن شأنه أن يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.مطالبا بضرورة وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين في الداخل والخارج.