بكين تؤكد دعمها جهود تعزيز الحوار والتعاون بشأن أفغانستان

أكدت الصين دعمها لجميع الجهود المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن أفغانستان، ودفع الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.



جاء ذلك في تصريح لمندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون تعقيبا على تجديد مجلس الأمن تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام.



وقال جون – وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن بلاده ترحب بتبني مشروع القرار، خاصة وأن النتيجة تلبي تطلعات الشعب الأفغاني وتمكن البعثة الأممية من مواصلة عملها.



وأضاف جون أن الصين تأمل في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في أفغانستان، مشيرا إلى ترحيب بلاده بعودة الأطراف المعنية إلى مسار التشاور للبحث عن حل والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التجديد الفني لتفويض البعثة الأممية.



وتابع جون أنه يجب الإشارة إلى أن مساعدة الاقتصاد الأفغاني أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، معتبرا أن الوضع الأفغاني في منعطف حرج.



وشدد جون على دعم الصين لأفغانستان في إجراء الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر لها، ودفع عملية السلام والمصالحة، وتعزيز بناء قدرات قوات الأمن الأفغانية والمشاركة بنشاط في التعاون الإقليمي، من أجل إرساء أساس متين للسلام والاستقرار على نحو دائم.