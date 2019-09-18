تشيلسي ينتظر بعض الوقت قبل التعرف على تفاصيل إصابة ماونت

سينتظر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بعض الوقت قبل التعرف على تفاصيل حالة لاعبه ميسون ماونت الذي خرج مصابا في الكاحل أمام بلنسية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

واستمر الظهور الأول للاعب الوسط ماونت في دوري الأبطال لمدة تسع دقائق قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من فرنسيس كوكيلين لاعب بلنسية الذي فاز 1-صفر في ستامفورد بريدج.

وقال لامبارد، الذي يواجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، في مؤتمر صحفي "يجب أن نقيّم الأمر في غضون 24-48 ساعة للتعرف على تفاصيل الإصابة".

وأضاف "لا نعرف مدى سوء الإصابة. إنها إصابة في الكاحل وهذا مؤسف. لقد كان يلعب بشكل رائع وبدأ المباراة بشكل جيد".

وبعد فترة إعارة ناجحة في ديربي كاونتي الموسم الماضي بدأ ماونت مشواره مع الفريق الأول موسم 2019-2020 وسجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات.