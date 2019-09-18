الفلبين تدين 8 من أفراد خفر السواحل قتلوا صياد تايواني

أدانت محكمة فلبينية اليوم الأربعاء ثمانية من أفراد خفر السواحل الفلبيني بتهمة قتل صياد أسماك تايواني عام 2013، في واقعة أدت لتوتر العلاقات بين الدولتين.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة ثمانية أعوام، وأمرت كل منهم بدفع نحو 2000 دولار كتعويض مدني.

ويشار إلى أن واقعة قيام أفراد خفر السواحل الفلبيني بإطلاق النار على الصياد التايواني هونج شينج تشينج 65 عاما في قاربه أثارت خلافات بين مانيلا وتايبيه.

وكانت تايبيه قد حظرت مؤقتا إصدار تأشيرات سفر للعاملين الفلبينيين، ولكنها ألغت الحظر بعد أشهر عقب أن اعتذرت الحكومة الفلبينية عن الواقعة وتم توجيه اتهامات جنائية ضد أفراد خفر السواحل.

وقالت قوات خفر السواحل إن أفرادها كانوا يدافعون عن أنفسهم عندما فتحوا النار على قارب الصيد.

وقال أفراد خفر السواحل إن قارب الصيد التايواني كان يحاول الاصطدام بسفينهم عندما كانوا يحاولون توقيفه لقيامه بالصيد الجائر قبل جزر باتانيس.