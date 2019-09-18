الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 316 متهما بحوزتهم 70 كيلو مخدرات بالمحافظات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:44 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 316 متهما بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "56 كيلو بانجو، و14 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين، و9 كيلو إستروكس، و165 جرام أفيون، و6 آلاف قرص مخدرة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

منذ حوالي 13 ساعة

رغم إعلان أسرته موته "غرقا".. مقتل إرهابي في مواجهة مع الأمن بسيناء

منذ حوالي 15 ساعة

"الوضع صعب" … شعار اليمين واليسار لدفع الإسرائيليين للاقتراع

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة إصابة حمى الخنازير الأفريقية

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

الرئيس نيوز

بعد حادث "الطالبية".. مصرع طفل سقط في بالوعة بمدينة "السلام"

نتائج أولية: "جانتس" متقدم على "نتنياهو" في الانتخابات الإسرائيلية

أمريكا تحشد بحذر ضد إيران.. وخبير: "ضجيج بلا طحن"

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

منوعات

إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق"

"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

أغرب 10 قوانين في أمريكا

كشكول

150 طالب وطالبة يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

في 7 نقاط.. جامعة أسيوط ترد علي شائعات مصاريف المقررات الإلكترونية

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

ارتفاع اعداد ضحايا السجائر الالكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

الوثائقي "نائلة والانتفاضة" بسينما "زاوية"

عرض فيلم "غربًا" بمعهد جوته الألماني

صفحتنا ع الفيس بوك