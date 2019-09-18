استعجال التحريات بحيازة فرد أمن محررات ومستندات طبية مزورة

استعجلت نيابة السيدة زينب، تحريات المباحث التكميلية في حيازة فرد أمن محررات ومستندات طبية مزورة.



ترجع تفاصيل الواقعة أثناء تفقد رجال مباحث السيدة زينب تمكنوا من ضبط (فرد أمن سابق بإحدى المستشفيات الحكومية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) أثناء وجوده أمام ذات المستشفى، وبحوزته (9 شهادات طبية منسوب صدورهم لأحد المستشفيات الحكومية - تقرير طبي منسوب صدوره لذات الجهة - 6 شهادات طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص فرد أمن بذات المستشفى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "جار ضبطه"، وذلك نظير مبلغ مالي عن كل شهادة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.