حكومة مادورو تفرج عن نائب رئيس البرلمان المعارض

أفرج عن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي ادغار زامبرانو الثلاثاء بموجب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية وأحزاب معارضة تشكل أقلية ولا تدعم خوان غوايدو.

وكان زامبرانو (64 عاما) أوقف في الثامن من مايو في إطار عملية مثيرة استخدمت فيها رافعة لنقله. وهو متهم مع 14 نائبا آخر بدعم التمرد العسكري الفاشل الذي قاده رئيس البرلمان غوايدو في 30 ابريل.

وخرج ادغار زامبرانو من فيورتي تيونا أكبر مجمع للسجون في كراكاس وكان في استقباله عدد من السياسيين ومن أقربائه، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقال النائب للصحفيين عند مغادرته السجن إن "سجني كان ظلما وانتهاكا للحصانة البرلمانية ولحقوق الانسان".

