الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين راكولتا سفيرا بالإمارات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين رجل الأعمال جون راكولتا سفيرا لدى الإمارات.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مجلس الشيوخ أيد تعيين راكولتا بأغلبية 63 صوتا مقابل 30، وسط مخاوف من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي وقع يوم السبت من الأسبوع الجاري على منشآت نفط في السعودية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح راكولتا (72 عاما) للمنصب في مايو 2018، وكان المنصب شاغرا منذ استقالة الدبلوماسية المخضرمة باربرة ليف في مارس 2018.



وراكولتا هو الرئيس التنفيذي لشركة والبريدج للإنشاءات ومقرها ميشيجان. وقدم تبرعات كبيرة على مدى عقود لصالح الجمهوريين منها 250 ألف دولار لمراسم تنصيب ترامب، وفق مصادر أمريكية.