اليابان: انخفاض حجم الواردات من النفط الخام 11%

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 11 بالمئة في أغسطس بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.1 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 19.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 20.5 بالمئة في أغسطس إلى 8.93 مليون طن.

