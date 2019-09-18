الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليابان: انخفاض حجم الواردات من النفط الخام 11%

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 11 بالمئة في أغسطس بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.1 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 19.4 بالمئة على أساس سنوي.
وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 20.5 بالمئة في أغسطس إلى 8.93 مليون طن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يتعاقد مع "أفضل لاعب بالدورى النرويجى"

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

منذ حوالي 3 ساعات

لفتة إنسانية من توفيق عبد الحميد تجاه مرضى مستشفى أبو الريش

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة إصابة حمى الخنازير الأفريقية

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

الرئيس نيوز

بعد حادث "الطالبية".. مصرع طفل سقط في بالوعة بمدينة "السلام"

نتائج أولية: "جانتس" متقدم على "نتنياهو" في الانتخابات الإسرائيلية

أمريكا تحشد بحذر ضد إيران.. وخبير: "ضجيج بلا طحن"

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

منوعات

إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق"

"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

أغرب 10 قوانين في أمريكا

كشكول

150 طالب وطالبة يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

في 7 نقاط.. جامعة أسيوط ترد علي شائعات مصاريف المقررات الإلكترونية

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

ارتفاع اعداد ضحايا السجائر الالكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

الوثائقي "نائلة والانتفاضة" بسينما "زاوية"

عرض فيلم "غربًا" بمعهد جوته الألماني

صفحتنا ع الفيس بوك