ماليزيا تدين الهجوم على معملي نفط بالسعودية

أدانت ماليزيا بشدة، هجمات طائرات بدون طيار على معملي شركة أرامكو النفطية شرقي السعودية السبت الماضي.



ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزارة الخارجية قولها - في بيان لها - "إن ماليزيا واثقة في أنه يتحتم على جميع الأطراف المعنية تجنب أي أعمال تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة".

