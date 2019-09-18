ماليزيا تدين الهجوم على معملي نفط بالسعودية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
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أدانت ماليزيا بشدة، هجمات طائرات بدون طيار على معملي شركة أرامكو النفطية شرقي السعودية السبت الماضي.
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزارة الخارجية قولها - في بيان لها - "إن ماليزيا واثقة في أنه يتحتم على جميع الأطراف المعنية تجنب أي أعمال تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة".
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزارة الخارجية قولها - في بيان لها - "إن ماليزيا واثقة في أنه يتحتم على جميع الأطراف المعنية تجنب أي أعمال تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة".