الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

استئناف المحادثات لوقف إضراب عمال "جنرال موتورز"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استأنفت شركة "جنرال موتورز" ونقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة محادثاتهما، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب ما يقرب من 50 ألف من عمال الشركة.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات بحدوث انفراجة قريبة.

يذكر أن نحو 50 ألف من عمال شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الأمريكية شاركوا في أكبر إضراب تشهده الشركة منذ أكثر من عقد بسبب خلافات حول الأجور.

وكانت "جنرال موتورز" أعلنت في بيان مطلع أغسطس الجاري أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 700 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

لفتة إنسانية من توفيق عبد الحميد تجاه مرضى مستشفى أبو الريش

منذ حوالي 17 ساعة

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب ليفربول يتحسر.. وأنشيلوتى معجب بـ"اللعب القبيح" لنابولى

منذ حوالي 11 ساعة

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة إصابة حمى الخنازير الأفريقية

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

الرئيس نيوز

بعد حادث "الطالبية".. مصرع طفل سقط في بالوعة بمدينة "السلام"

نتائج أولية: "جانتس" متقدم على "نتنياهو" في الانتخابات الإسرائيلية

أمريكا تحشد بحذر ضد إيران.. وخبير: "ضجيج بلا طحن"

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

منوعات

إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق"

"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

أغرب 10 قوانين في أمريكا

كشكول

150 طالب وطالبة يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

في 7 نقاط.. جامعة أسيوط ترد علي شائعات مصاريف المقررات الإلكترونية

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

ارتفاع اعداد ضحايا السجائر الالكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

الوثائقي "نائلة والانتفاضة" بسينما "زاوية"

عرض فيلم "غربًا" بمعهد جوته الألماني

صفحتنا ع الفيس بوك