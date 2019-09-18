استئناف المحادثات لوقف إضراب عمال "جنرال موتورز"

استأنفت شركة "جنرال موتورز" ونقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة محادثاتهما، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب ما يقرب من 50 ألف من عمال الشركة.



وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات بحدوث انفراجة قريبة.



يذكر أن نحو 50 ألف من عمال شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الأمريكية شاركوا في أكبر إضراب تشهده الشركة منذ أكثر من عقد بسبب خلافات حول الأجور.



وكانت "جنرال موتورز" أعلنت في بيان مطلع أغسطس الجاري أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 700 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار.