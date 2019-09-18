توقعات بزيادة زيادة رسوم أسعار المزارات الأثرية من 30 إلى 35%

طالب محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بسرعة تفعيل قانون حماية الآثار واتخاذ الاجراءات التي تكفل حمايتها، مؤكد أن التفعيل الفوري للقانون يهدف إلى تجنب انهيار الجهود المكثفة والمبذولة للترويج للسياحة المصرية، خاصة مع اقتراب بدء الموسم الشتوي الذي وصف مؤشراته بالمبشرة،

مشيرا إلى أن الآثار بالأقصر تواجة العديد من السلبيات التي وضع قانون حماية الآثار من أجلها.



وأوضح عثمان أنه من المتوقع مع بدء الموسم أول نوفمبر المقبل، زيادة رسوم أسعار المزارات الأثرية بنسبة تتراوح من 30 إلى 35% وهي زيادة لها ما يبررها نتيجة الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تدعمها وزارة الآثار، ويبذل فيها فريق عمل الوزارة بإشراف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار جهودا كبيرة أثمرت عطاء مثل نقلة نوعية لصناعة السياحة الثقافية ومنحها دماء جديدة عززت عوامل الجذب السياحي التي تنفرد بها مصر.



