رئيسة وزراء نيوزيلاندا ترحب بمبادرة فيسبوك ضد التطرف

رحبت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آردرن اليوم الأربعاء، بمبادرة فيسبوك لتطوير التقنيات والتحول بالسياسات لكبح الأذى الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي.



قالت جاسيندا آردرن "هذا هو نوع الجهود الذي دعت إليها دعوة كرايستشيرش للتحرك، بما يهدف إلى كبح انتشار مضامين الإرهاب والعنف المتطرف على وسائل التواصل".



لقد أعلنت فيسبوك الأربعاء أنها توسع برنامجا يعيد توجيه المتصفحين إلى مواقع بعيدة عن مواقع التطرف وتفاديها، في كل من استراليا واندونيسيا.



وقالت فيسبوك في بيان "إننا نخطط لمواصلة توسيع هذه المبادرة ونتشاور مع شركائنا لتعزيز بناء هذا البرنامج في استراليا، واستكشاف أشكال التعاون الممكنة في نيوزيلاندا".



ووفقا لآردرن، فعندما يبحث الناس عن مصطلحات لها علاقة بالكراهية والتطرف، فإنهم سيوجهون نحو منظمات محلية مثل EXIT في استراليا وruangbrol.id في اندونيسيا، بحيث تساعدهم على تجنب الاتجاه نحو العنف والتطرف والإرهاب.



لقد أعلنت آردرن في ابريل أن نيوزيلاندا وفرنسا ستسعيان لجمع الدول وشركات التكنولوجيا من أجل تفادي أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منصات لترويج الإرهاب.