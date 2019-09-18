"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكاذن بشارع جسر السويس٬ في الرابعة من بعد عصر الأحد 22 سبتمبر٬ ورشة تثقيفية طبية تحت عنوان "المشاكل النفسية" والتي يقدمها الدكتور إبرام رفعت٬ أخصائي الطب النفسي.



وتتضمن الورشة محاور: "كيفية مواجهة مشكلة الإكتئاب: كيف تفهم مشاعرك العميقة وتفهم الآخرين٬ وما أهم عوامل استقرار الأسرة بتفكير إيجابي".



ويرى الخبراء أننا عندما نواجه مواقف صعبة تجعلنا بأمسّ الحاجة لتحسين مزاجنا، فإن عقولنا لا تستجيب لنا إطلاقا؛ وذلك بسبب انشغالها التام بالمشاكل المحيطة بنا، بل إن تجنُّب المشكلة يؤدي غالبًا إلى إثارتها أكثر ولا يوفر أي نوع من أنواع الراحة أو التخفيف عن النفس؛ لأن تجنُّب المشكلة سيستمر في عمل حلقة من الضغط العصبي التي تثقل علينا طوال الوقت في اللا وعي.