واشنطن تأمل في تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات أرامكو

صرح مسؤول أميركي كبير أن واشنطن تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي اجراءات للرد عقب الهجمات التي طالت موقعين نفطيين في السعودية واتّهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذها.

وأفاد المسؤول أنه على السعودية المبادرة بطلب التحرّك من مجلس الأمن الدولي بصفتها الجهة التي استُهدفت في هجمات السبت على منشأتي مجموعة أرامكو النفطية العملاقة، لكن على الولايات المتحدة قبل ذلك إعداد المعلومات المرتبطة بالملف.

وقال المسؤول نفسه للصحافيين طالبًا عدم الكشف عن هويته "نرى أن هناك دورًا يمكن لمجلس الأمن أن يلعبه" في هذا الصدد.

وأضاف أن "السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات عالمية"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن أنشىء للتعامل مع التهديدات للأمن والسلم الدوليين، والهجوم يصب في هذه الخانة".

لكنه لم يحدد نوع التحرّك المنتظر من المجلس حيث تتمتع كل من روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) وسبق أن انتقدتا العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.