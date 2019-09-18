فرنسا ترسل خبراء للسعودية للتحقيق فى هجوم أرامكو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن فرنسا سترسل خبراء للتحقيق في الهجوم على منشآت نفط سعودية، والتي وقعت السبت الماضي على معامل بقيق وخريص التابعتين لأرامكو السعودية.



يذكر أن معمل بقيق التابع لأرامكو كان ينتج في اليوم الواحد ما لا يقل عن 70 مليون برميل من النفط الخام، فيما أعلنت أرامكو أن استئناف إنتاج النفط الخام وبشكل طبيعي قد يستغرق أشهر.