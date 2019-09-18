كوريا الجنوبية تؤكد ظهور ثانى حالة إصابة بحمى الخنازير

أكدت كوريا الجنوبية ظهور ثاني حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة قرب الحدود مع كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من الإعلان عن أول ظهور للفيروس المميت بالنسبة للخنازير، لكنه ليس ضارًا بالبشر.



وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، في بيان، اليوم الأربعاء: "إن الحالة الثانية ظهرت في مزرعة للخنازير في يونشيون شمال غربي العاصمة سول، والتي تضم 4700 خنزير".



ويأتي ظهور حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان جارتها الشمالية عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في آواخر مايو.



وكانت الصين أول من ظهر فيها المرض في منطقة شرق آسيا، وذلك في أوائل أغسطس 2018، وانتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء آسيا، والمرض فتاك بنسبة 100 في المئة تقريبًا، وشديد العدوى بين الخنازير، ولا يعرف له أي علاج أو تحصين.