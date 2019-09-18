صدور كتاب "أهوار جنوب العراق" للباحث حسن الزيادى

صدر مؤخرا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب "أهوار جنوب العراق..أرضًا وسكانًا" من تأليف الدكتور حسين الزيادي.



يسلط الكتاب، الواقع في أربعة عشر فصلًا، الضوء على واقع الأهوار في العراق من جميع جوانبه البيئية والاقتصادية والبشرية.



ويتطرق الكتاب إلى دراسة الواقع التاريخي للأهوار ونظريات نشوئها وتوزيعها الجغرافي، فضلًا عن التربة والمناخ والسطح والنباتات المائية والتنوع الاحيائي، فضلًا عن الأصول السكانية والواقع الزراعي والصناعات الشعبية والمقومات السياحية بالإضافة إلى البنية الإجتماعية والواقع التنموي للأهوار والسبل الكفيلة للارتقاء بها.



وما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: أهوار العراق هي مجموعة المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية والبصرة على رؤوسه.



وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع. وتتراوح مساحتها 35-40 ألف كيلو متر مربع.