ضبط 27 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر

داهمت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنع مخللات غير مرخص بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بداخله 27 طن مخللات فاسدة ومنتهية الصلاحية.



كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفادها قيام "محمد.خ.ا" صاحب مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم أول أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، ومادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه باستهداف المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله من مضبوطات، وضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي التموين، تم استهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط "ا.م.م.أ،" 42 سنة، المدير المسئول عن المصنع، ومقيم بدائرة القسم.



وبلغ إجمالي المضبوطات 27 طن و180 كجم مخللات مختفة الأنواع بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.