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حوادث

سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
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أحالت نيابة أول مدينة نصر، 3 عاملين للمحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة أصحاب الأكشاك عن طريق انتحال صفة رجال شرطة.

وأقر المتهمون في التحقيقات، بارتكابهم للواقعة، وأنهم أوهموا أصحاب الأكشاك بعملهمم في شرطة مباحث التموين، وأدعوا عليهم بوجود مخالفات في الأكشاك، واستولوا على كراتين سجائر وبيعها لأحد التجار.

وكان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا يفيد قيام كل من "علي. ح"، 23 سنة، عامل بكشك، و"إسلام. ي"، 22 سنة، عامل بكشك، بأنه حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية"، أدعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين، وتحصلوا منهما على مبلغ مالي 9000 جنيه، و2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن المستولي عليها من المجنى عليه الأول، ومبلغ مالي 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر المستولى عليهم من المجني عليه الثاني، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.

وبالتحري، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين، وتم التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد. ج. م" 24 سنة عاطل، و"أحمد. م. ع" 22 سنة عاطل، ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و" محمد. ر. أ" 25 سنة عاطل، ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهمون، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، أثناء استقلالهم السيارة رقم ب وع 579 ماركة تويوتا كرولا قيادة المتهم الثانى "مستأجرة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهتهم بالتحريات، وما جاء بأقوال المجنى عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة "، وتم بإرشادهم ضبط 5 كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم سيئ النية "شعبان. م"، 37 سنة، تاجر سجائر، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لدى أشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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