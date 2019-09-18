دعوى تبديد ضد زوج باع منقولات زوجته لأداء العمرة

تنظر محكمة جنح أكتوبر، دعوى تبديد منقولات زوجية، أقامتها زوجة ضد زوجها، قالت خلالها إن هناك خلافات زوجية بينهما؛ بسبب إصراره على مشاركته بجزء من راتبها لمنحه لوالدته كهدية مقابل رعايتها طفلتيه أثناء غياب الزوجة بالعمل، لتؤكد:" طردني من منزلي، واستولي على منقولاتي، ورفض الإنفاق على طفلتيه".



وأضافت الزوجة، في دعواها التي حملت رقم 8611 لسنة 2019:" 5 سنوات عشتهم في جحيم الحياة الزوجية؛ بسبب تدخلات حماتي، وإصرارها على تدمير زواجي، فتحملت إهانات زوجي بفضل تحريضها أنا وطفلتي الصغيرتين، ورفضه المستمر لإعطائي حقوقي".



وأضافت "سامية. ب. ر"، الزوجة البالغة 29 عامًا، "عاملتني حماتي كجارية لديها، كانت تستغل سفر زوجي للعمل، وتطردني في منتصف الليل، وتسطو على راتبي وشقتي وكأنها ملك لها، وتأخذ ما يحلو لها وتوزعه على بناتها، حتى الطفلتين كانت تغير منهما وتضربهما، وعندما أحاول حمايتهما تجعل زوجي يتعدى على تنفيذًا لرغبتها، وذهبت إلى منزل أهلي".



وأشارت الزوجة: "عاقبني زوجي على ترك المنزل، ببيع منقولاتي، والذهاب برفقة والدته للعمرة، وعندما عاد عقد قرانه على سيدة أخرى، وبدأ في التحضير لزفافه".