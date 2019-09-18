نتنياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية".



وقال في كلمة أمام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات "في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية".



وأضاف نتنياهو "علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية"، مؤكدا الحاجة إلى "حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها، إذ لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الأحزاب العربية التي تمجد المنظمات الإرهابية المتعطشة للدماء".



بالمقابل، قال بيني غانتس المنافس لنتنياهو إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وجاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز.



وقال الجنرال السابق غانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب "سننتظر لحين إعلان النتائج الفعلية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا".



وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب "أزرق أبيض" متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.