الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس صاحب مكتب استيراد استولى على 300 ألف جنيه من مواطنين بزفتى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:37 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قرر المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز زفتى، تجديد حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير، وذلك لنصبه على مواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج واستيلائه على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بمركز زفتي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال المبلغين.

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد بينت شروع صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، فضلًا عن تأسيس شركة وهمية - كائنة بدائرة المركز، واتخاذها مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان عن نشاطه المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط الإدارة من ضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر على ما يلى: تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية - جواز سفر – 4 دفاتر مدون بها أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المتحصلة منهم بإجمالي 300 ألف جنيه، 2 دفتر تحصيل مبالغ نقدية، ومجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها بإلحاق العمالة بالخارج، ومبالغ مالية عملات مختلفة من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة دورها في التحقيق مع المتهم وسماع أقوال المبلغين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

"الوضع صعب" … شعار اليمين واليسار لدفع الإسرائيليين للاقتراع

منذ حوالي 9 ساعات

حزب "أزرق أبيض": نتنياهو تعرض للهزيمة للمرة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب ليفربول يتحسر.. وأنشيلوتى معجب بـ"اللعب القبيح" لنابولى

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

دراسة تثبت أثر تلوث الهواء على صحة الجنين

الرئيس نيوز

بعد حادث "الطالبية".. مصرع طفل سقط في بالوعة بمدينة "السلام"

نتائج أولية: "جانتس" متقدم على "نتنياهو" في الانتخابات الإسرائيلية

أمريكا تحشد بحذر ضد إيران.. وخبير: "ضجيج بلا طحن"

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

منوعات

إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق"

"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

أغرب 10 قوانين في أمريكا

كشكول

150 طالب وطالبة يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

في 7 نقاط.. جامعة أسيوط ترد علي شائعات مصاريف المقررات الإلكترونية

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

ارتفاع اعداد ضحايا السجائر الالكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "إتقان العمل.. الفعل والجزاء"

عروض سينما الأطفال بثقافة المنيا 

بالصور.. فعاليات فنية وثقافية بقصر المنوفية

مسرح عرائس وورش حكى للأطفال بثقافة بورسعيد (صور) 

صفحتنا ع الفيس بوك