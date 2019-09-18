تجديد حبس صاحب مكتب استيراد استولى على 300 ألف جنيه من مواطنين بزفتى

قرر المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز زفتى، تجديد حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير، وذلك لنصبه على مواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج واستيلائه على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بمركز زفتي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال المبلغين.



وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد بينت شروع صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، فضلًا عن تأسيس شركة وهمية - كائنة بدائرة المركز، واتخاذها مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان عن نشاطه المشار إليه.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط الإدارة من ضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر على ما يلى: تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية - جواز سفر – 4 دفاتر مدون بها أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المتحصلة منهم بإجمالي 300 ألف جنيه، 2 دفتر تحصيل مبالغ نقدية، ومجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها بإلحاق العمالة بالخارج، ومبالغ مالية عملات مختلفة من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة دورها في التحقيق مع المتهم وسماع أقوال المبلغين.