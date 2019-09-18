قصة كفاح "ندى ثابت" مؤسسة قرية الأمل للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

عندما أنجبت ندى ثابت ابنها ماجد منذ ٣٧ عاما، أصيبت بالصدمة لاكتشافها أنه كفيف، ولا يستطيع الحركة نتيجة إصابة خلايا المخ بضمور نتيجة الولادة المتعسرة.



وبعد فشلها في إيجاد علاج له في مصر، سافرت به لعرضه على الأطباء في الخارج، وهناك كانت صدمتها أشد، تقول ندى: "أخبرني الأطباء بأن أعامله كقط أو كلب، وبأنه لا يمكنني أن أفعل له شيء، سوى أن أمنحه الحب. وقد أثارني كلامهم هذا كثيرا، فهو مهما كان ابني الذي يتحدثون عنه."



انحصرت حياة ندى في رعاية ابنها وذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة. وفي عام ٢٠٠٠ بدأت تفكر جديا في بناء قرية الأمل لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة. وبمساندة زوجها وعائلتها بدأت بالفعل في بناءها عام ٢٠٠١ على قطعة أرض تملكها الأسرة في برج العرب.



في القرية يقوم المتخصصون برعاية الأطفال بتعليم الأطفال النشاطات المختلفة، وكيفية التعامل مع بعضهم البعض.



كذلك يعملون على تطوير مهارات الأطفال التخاطبية، ووضع روتين عمل لهم يتمكنوا من خلاله بالتعبير عن احتياجاتهم.