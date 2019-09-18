اليوم.. ورشة عمل حول "التعليم الإلكترونى" بعلوم طنطا

تنظم وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية العلوم، جامعة طنطا، بالتعاون مع مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "التعليم الإلكتروني"، وذلك بقاعة السيمنار الجديدة بالدور الثالث بالكلية.



وأكد مصدر داخل الكلية، أن تلك الورشة ستكون على حد السواء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب بالكلية، وطلاب الكليات الأخرى التابعة للجامعة، وسيحاضر بفعاليات الورشة متخصصون بشأن هذا الصدد.



جدير بالذكر أن التعليم الإلكترونى، سيكون متاح في تخصصات عديدة منها الهندسة، والكيمياء، وعلوم الحاسب والصيدلة والإدارة والقانون وعلم النفس والسلام والتنمية الدولية، وأيضًا علم الآثار والعلم الجنائي والطب الحيوي، ومن المنتظر أن يتم إضافة علم الإجرام وعلم الاجتماع، كعلوم يتم فتح باب التعليم الإلكترونى بها.