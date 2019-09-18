معهد إعداد الدعاة يكرم خريجى الدفعة الأولى بالخارجة (صور)

شهد محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، حفل تكريم الدفعة الأولى من خريجي المركز الثقافي الإسلامي لمعهد إعداد الدعاة بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة للعام الدراسي 20182019 والذي أقيم بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر، بحضور الدكتور عبد المحسن وهبة عميد المعهد والأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، والشيخ سيد عبد المجيد مدير عام مديرية الأوقاف، حيث تم تكريم الخريجين بشهادات تقدير وسط حضور كبير من أهالي المكرمين.



ووجه محافظ الإقليم بضرورة التعاون بين المعهد وجامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم، وذلك لدفع قوافل دعوية للمدن الجامعية والمدارس لتوعية الطلاب دينيا وأخلاقيا بشكل سليم بما يتوافق مع مبادئ الإسلام الوسطى الحنيف.



من جانبه، أوضح عميد المعهد أن المواد الدراسية التي تدرس بالمعاهد هي الفقه والسنة والقرآن والحديث والتفسير والسيرة، مؤكدا أن تلك المواد تستمد مضمونها من الفكر الأزهري الوسطي المعتدل، لافتا إلى أن عدد الخريجين 109 دارسين الذين درسوا واجتازوا الاختبارات من إجمالي 117 دارسا، مشيرا إلى أن المعهد يقبل جميع فئات المجتمع من أطباء ومهندسين ومعلمين وموظفين وإعلاميين وغيرهم من الفئات، مؤكدا أن الالتحاق لا يتم إلا بعد اجتياز اختبارات القبول التي يجريها المعهد.



من جانبه أوضح مدير عام الأوقاف أن المحافظة تحظى بعدد 2 معهد إعداد دعاة إحداهما بمركز الخارجة والأخر بمركز الداخلة، وذلك لاستيعاب أعداد المتقدمين بمراكز المحافظة.