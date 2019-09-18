ضبط "نقاش" بحوزته 46 قطعة حشيش بطنطا

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا، التابع لمديرية أمن الغربية، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط نقاش، بحوزته 46 قطعة حشيش بقصد الإتجار قبل ترويجها على عملائه، وسلاح أبيض "سكين".



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية، بتلقيه إخطارًا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يُفيد تمكن النقيب مهاب مجدى، معاون مباحث القسم، من ضبط ( م.ع – 26 سنة – نقاش) وشهرته "محمود تبيا" وبحوزته 46 قطعة حشيش بقصد الإتجار، وسلاح أبيض "سكين".



واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بغرض الإتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وجار إخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.