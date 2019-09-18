لفتة إنسانية من توفيق عبد الحميد تجاه مرضى مستشفى أبو الريش

أثنى الفنان الكبير علي الحجار، بموقف الفنان توفيق عبد الحميد، وتبرعه لإحدى المستشفيات لعلاج الأطفال.



وكتب الحجار على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صديقي النبيل توفيق عبد الحميد.. يطلب أجر كبير ليكون ضيف برنامج صاحبة السعادة، وبعدين يتبرع بهذا المبلغ الكبير لمستشفى أبو الريش".



جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد، تخرج من كلية الحقوق عام 1979، ومن ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، وعمل في عدة مسلسلات عظيمة ذاع صيتها إلى الآن من بينها "حديث الصباح والمساء، وأوان الورد، وأين قلبى، وقاسم أمين"، كما أنه. قدّم استقالته من رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة المصرية في 20 نوفمبر 2011، كما أنه عمل مديرًا للمسرح القومي، وأعلن اعتزاله للتمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب.