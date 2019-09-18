محمد بن سلمان يبحث فرص الاستثمار مع سامسونج

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، في مكتبه بجدة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونج لي.



وتناول اللقاء فرص الاستثمار في السعودية بمجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين السعودية ومجموعة سامسونج.



وحضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.