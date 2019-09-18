نتنياهو في خطابه: حزب الليكود سيسعى لتشكيل حكومة صهيونية



صرح بنيامين نتنياهو في خطابه قبل قليل في مقر حزب الليكود بتل أبيب وسط هتافات أنصاره أنها قكانت حملة انتخابية صعبة جداً لليكود.

مضيفاً : " كان هناك إعلام منحاز وغير عادل ضدنا، مازلنا ننتظر النتائج الحقيقية لكن من الواضح ان إسرائيل في نقطة زمنية تاريخية وأمامنا تحديات أمنية وسياسية".

وأضاف: " فنحن أمامنا أخطار علي وجودنا تمثله إيران ونحن نحارب هذا، يجب أن نضمن أن هذه الإنجازات سنحافظ عليها، قريباً ستطرح صفقة القرن التي ستشكل مستقبلنا ونحن بحاجة إلى دولة قوية لتواجه كل هذا، ولا يمكن ان تكون حكومة تستند لأحزاب عربية تنكر وجود أسرائيل".

مشيراً إلى أنه الايام القريبة سيحاول تشكيل حكومة صهيونية .

وقال: "انا صوتي "مبحوح" ... لكن افقد صوتي افضل مِن أن أفقد الدولة".

