مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات سكنية بقنا الجديدة

قام المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والتطوير، بزيارة لمدينة قنا الجديدة تفقد خلالها عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.



وتفقد: مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والمشروعات الخدمية بالمدينة، والتي شملت تفقد مشروعات تعلمية ومجمع المدارس ومدرسة المتفوقين بمدينة غرب قنا، كما تفقد مشروع محطة مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة.



رافقه خلال الجولة المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس الجهاز مدينة غرب قنا، ونواب ومعاونين الجهاز.



واجتمع بهجات، بشركات المقاولات المنفذة ودار النقاش حول أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ المشروعات القومية بالمدينة.