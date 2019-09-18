جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ مركز طبى بتكلفة 2.7 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ مركز طبي بالمجاورة (30) بالحي السادس بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن المركز الطبي مقام علي مساحة 697 م٢، ومكون من طابقين، وبتكلفة إجمالية حوالي 2.7 مليون جنيه.



وأكد رئيس الجهاز بأن الجهاز حريص على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية وللارتقاء والإسهام في تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمدينة، وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حاليًا، بعد الزيادة في الكثافة السكانية، عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل "سكن مصر- دار مصر للإسكان المتوسط - جنة للإسكان الفاخر- الإسكان المتميز"، لافتًا إلى أن تشغيل هذا المركز الطبي يعتبر إضافة قوية وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية بالمدينة.