مدرسة الصالحية الجديدة تلبى احتياجات العمل بالتعاون مع وزارة التعليم

أعلن المهندس خيري رمضان رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة، تعد أول مدرسة فى تكنولوجيا الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والداجنى تلبى احتياجات العمل، من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية.



وقال المهندس محمد حسن معاون رئيس الجهاز، إن المشروع يهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات المعمول بها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحًا أنه سيتم فتح باب الالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بتخصص بمجال تكنولوجبا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.



وأوضح "حسن" أنه سيتم إرفاق الأوراق المطلوبة للالتحاق، ومنها صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وشهادة الإعدادية، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها وصورة شهادة الميلاد.