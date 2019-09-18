هند البنا: وزارة الشباب دعمت مبادرة احتواء ببرنامج "إيدك معانا"

أعربت هند البنا، مؤسسة مبادرة احتواء لمصابي الحروق، عن بالغ سعادتها لنجاح المبادرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه بعد نجاحها، قررت وزارة الشباب والرياضة دعم الفكرة عن طريق برنامج تحت مسمى "إيدك معانا".



وتابعت "البنا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "المعسكر هيكون فى المدينة الشبابية بأبو قير، من يوم 8 إلى 12 ديسمبر، المعسكر مجانى تماما تتحمل تكلفته وزارة الشباب والرياضة، وهو معكسر مغلق، يحتوى على برنامج تدريبى مقدم من الأمم المتحدة، لذلك الإقامة إجبارية للجميع، وفي نهاية المعسكر ستقام المسابقة التى ستقرر الفائزين".