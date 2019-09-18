اليوم.. محاكمة المتهمين فى "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 15 متهما في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد.



كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة آخرين والشروع في قتلهم، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.