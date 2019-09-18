ثقافة أسيوط تناقش "إتقان العمل.. الفعل والجزاء"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بالبداري إقبالا كبيرًا من الأطفال في ختام الموسم الصيفي، وذلك من خلال يوم ثقافي فني متكامل تضمن عقد ندوة تثقيفية بعنوان "إتقان العمل.. الفعل والجزاء" حاضرها جمال إسماعيل وتحدث عن قيمة إتقان العمل وأن نجاح الإنسان في حياته يكون السبب الرئيسي فيه إتقان العمل سواء المذاكرة، أو أي عمل يقوم به في حياته، مستشهدًا بالحديث الشريف "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه".



إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب في مجالات الغناء لإنشاء فرقة لكورال الأطفال، بالإضافة إلى قراءة حرة وتنظيم مسابقة ثقافية للرواد.



وقدم قصر ثقافة الغنايم يوم ثقافي فني في ختام الموسم الصيفي وذلك بمدرسة الفصل الواحد، بدأت فعاليات اليوم بعقد ندوة تثقيفية وشرح الطرق الصحيحة لاستخدام الماوس ونظام التشغيل للحاسب الآلي، وتم مناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة مثل إنشاء ملفات ونقلها من مكان لآخر، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وورشة أخرى للأشغال الفنية فى فن الطباعة على الورق، وتم تكريم المتميزين في موهبة الرسم.



كذلك أقيمت مسابقات ثقافية تنافس فيها الأطفال على الإجابات الصحيحة، وفى الختام أقيم عرض فني للمواهب الفنية من عزف وغناء فردي وجماعي مع بعض المسابقات الفنية.