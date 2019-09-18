عروض سينما الأطفال بثقافة المنيا 

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنمية الحس السينمائي لدى الأطفال وتوسيع مداركهم، قدم فرع ثقافة المنيا عروض سينما الأطفال بثقافة مغاغة بحضانة بيبي استورى "حكاية سمكة"، بجانب محاضرة للأطفال بمناسبة إستقبال العام الدراسي الجديد.



كما نظمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة للتعريف ببرنامج "أكسيل" قدمها محسب عبد الحميد بجمعية تنمية المجتمع المحلي بأبوان، كما أقامت مكتبة العمارية الغربية بمركز معلومات العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة بين عدد من الأولاد والبنات من أبناء عزبة على سيد المجاورة لقرية العمارية الغربي، حيث تم تقسيمهم إلى فريقين لقياس مدى ثقافة أبناء العذبة وتشجيعًا لهم على البحث والمعرفة ولإكسابهم مزيدًا من المعلومات العامة، وخلق جيل مثقف وواعي وملم بما يدور حوله من أحداث ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها بلدنا حتى تنهض مصرنا الغالية.



كما عقدت مكتبة دهمرو ندوة بعنوان "تلوث البيئة" حاضرها خلف محمد، عرف فيها معنى البيئة، وأنها كل ما يحيط بالإنسان من مكونات حية، وجماد، وتماثيل، والهواء، والماء والتربة، والصخور، والنباتات، والحيونات وتتفاعل هذه المكونات معًا بشكل مؤثر ومتأثر لتحقيق التوازن البيئي المهم في المحافظة على سير الحياة على كوكب الأرض.