مسرح عرائس وورش حكى للأطفال بثقافة بورسعيد (صور) 

ضمن البرنامج الثقافى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد خلال شهر سبتمبر الجاري، أقام بيت ثقافة تحسين الصحة عرضًا لمسرح عرائس الأطفال.



وفى بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد عقدت ورشة حكي من كتاب "أصحاب البستان"، تأليف محمد حمزة السعداوي، بحضور أطفال مكتبة الطفل، كما عقدت ورشة حكي عن الهجرة النبوية الشريفة بحضور تلاميذ مدرسة يوسف عاشور الإبتدائية، أعقبها توزيع جوائز عينية على الأطفال.



ونظم بيت ثقافة الكتاب ورشة رسم، بجانب ورشة حكي من سلسلة إقرأ وتعلم بعنوان "أرضنا"، كما عقد بيت ثقافة النصر محاضرة حول "العناصر الغذائية الأزمة للطفل" ألقاها الدكتور وائل كامل، تحدث فيها عن سوء التغذية، وتنمية الإبداع عند الأطفال، وتنمية الانتباه البصري والسمعي، بحضور أولياء أمور أطفال حضانة نادي وجمعية المجتمع المحلي بالقابوطي.