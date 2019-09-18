ختام المسابقة الثقافية الصيفية بشمال سيناء (صور)

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث أقام قصر ثقافة طفل العريش بضاحية السلام فعاليات المسابقة الثقافية الصيفية، والتي انعقدت بين ثلاث فرق من المواقع الثقافية، وهي قصر ثقافة طفل العريش، وبيت ثقافة المساعيد، ومكتبة العبور، وبين ثلاثة مراكز شباب، وهي مركز شباب العريش، ومركز شباب 6 أكتوبر، ومركز شباب المساعيد، والتي حصل فيها على المركز الأول قصر ثقافة طفل العريش بضاحية السلام، والمركز الثاني بيت ثقافة المساعيد.



‪ واختتم‬ اليوم بحفل توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني، وكذلك المواهب المتميزة في مجال الغناء والموسيقى والإلقاء الشعري، كما تم توزيع شهادات تقدير على المنظمين للحفل ولجنة التحكيم.



كما عقدت محاضرة تثقيفية للإعلامية هدى فاروق بقصر الثقافة بعنوان "الإعلام العلمي للطفل"، وذلك حرصًا من الهيئة على توضيح دور العلم والقنوات التعليمية خاصة ونحن بصدد عام دراسي جديد، ولحث الرواد على أهمية طلب العلم، وإبراز دور العلم والعلماء للوصول بمصرنا الحبيبة إلى مكانتها الرائدة بين دول العالم، إذ أنها صدرت العلم والعلماء إلى جميع أنحاء العالم.