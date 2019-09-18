مطالب بتسهيلات بنكية لتشغيل الفنادق المتوقفة

كشف مصدر من أصحاب الفنادق العائمة، أن عدد الفنادق العائمة المرخصة فى مصر، تصل إلى نحو 288 مركب عائم مرخص.



وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن هناك 90 مركبًا فقط تعمل بانتظام وبصفة دورية، بينما هناك 128 مركبًا تعمل بشكل موسمي، فى حين باقى الفنادق متوقف تماما.



وأرجعت المصادر توقف الفنادق إلى عدم قدرة أصحابها على إعادة التأهيل، خاصة أن إعادة التأهيل تحتاج إلى مصاريف بالملايين، لتجديد كبائن الفندق، والتجديدات الخارجية للفندق من صيانة وفرش المركب، ونظرا لفترة الركود التى أثرت على السياحة الثقافية التى تعتبر الفنادق العائمة جزء منها، يحتاج مستثمريها إلى دعم من البنوك الوطنية للقيام بإعادة التأهيل ومواصلة العمل، خاصة أن الموسم الشتوي المقبل يحتاج إلى طاقة فندقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة القادمة.