النفط يتراجع 7% فى بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار النفط خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو أكثر من نحو 7% وذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة السعودي، أن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف نصف إنتاج أرامكو، ونحو 5% من إنتاج الخام العالمي.



وأثارت هجمات السبت خطر حدوث صدمة معروض كبيرة في سوق هيمنت عليها في الأشهر الأخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمي. وصعد النفط 20% خلال تعاملات يوم الاثنين.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من الخام هذا الشهر، مضيفًا أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر المقبل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو ما يقرب من 7 دولارات للبرميل ليصل إلى 63.56 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط نحو 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 58.82 دولار للبرميل.