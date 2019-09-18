ضبط فتاة تمارس الرذيلة مقابل 500 دولار فى الليلة

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، فتاة سودانية الجنسية للمحاكمة أمام محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار هشام زين العابدين وأمانة سر محمد عبد الحكيم بتهمة الاعتياد على ممارسة الرزيلة.



كشف محضر الضبط الذي حرره قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه وردت اليهم معلومات من أحد مصادرهم السرية مفادها قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والخاصة بقيام النسوة الساقطات بالإعلان عن نفسها لممارسة الجنس مع الرجال راغبي المتعة الحرام وخاصة السائحين العرب بمقابل مبالغ مالية.



وأضاف لهم المصدر السري أن، الفتاة عرضت عليه ممارسة الجنس بمقابل مالي قدره 500 دولار أمريكي، لكنه طلب رقم الواتس أب الخاص بها وتواصل معها عبر البرنامج، وقامت بإرسال صور خاصة لها للمصدر السرى لحثه على ممارسة الجنس معها واستعملت المحادثات مع المصدر واتفقت معه على المقابلة بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة.



وأضاف المحضر، أنه بعد التأكد من جدية تلك المعلومات ومخالفتها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 مادة 14 من قانون العقوبات، قام ضباط الإدارة على رأس قوة من الشرطة السرية وتوجه بالقرب من المكان المتفق عليه وأعدوا أحد الأكمنة في الميعاد المتفق عليه سلفًا مع مصدرهم السري وشاهدوا قدوم الفتاة والتي تم التعرف عليها من خلال صورها التى أرسلتها للمصدر السرى، وبالتوجه إليها والحديث معها وأثناء الحديث قامت الفتاة بسؤال رأيه في جمالها وأنها تمارس الجنس وأكدت لهم على المبلغ المتفق عليه وقدره 500 دولار أمريكي.



وأشار المحضر إلى أنه، تم التأكد من وجود المخالفات لأحكام القانون، وقام ضابط الإدارة بإعطاء إشارة متفق عليها سلفًا والتحفظ على الفتاة.



وبمواجهة الفتاة أقرت أنها تدعى "فاطمة.أ" 28 سنة سودانية الجنسية طالبة بجامعة السودان العالمية ومقيمة حاليًا بجمهورية مصر العربية، كما أقرت بإنشائها حسابا على شبكة الإنترنت وتواصلت مع المصدر وحضرت لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع أحد الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.



وأضافت أنها، حضرت إلى القاهرة لممارسة الجنس مع راغبي المتعة الحرام وخاصة السائحين العرب بمقابل مادى تقوم بالاتفاق عليه وأنها قامت باستخدام برنامج لاصطياد الزبائن نظرا لاحتياجها للمال نظرا لظروف مرض وعلاج والدتها بالبلاد، كما أقرت أنها اعتادت على اصطياد الزبائن عبر صفحتها وأن آخر مرة مارست بها الجنس منذ حوالي يومين مع أحد الأشخاص العرب بمقابل 500 دولار.