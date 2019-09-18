الأسهم الأمريكية تصعد مع انتهاء آثار هجمات أرامكو الإرهابية

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس الثلاثاء، مع تلاشي أثر هجمات مطلع الأسبوع على أكبر منشأة سعودية لمعالجة النفط.



ويترقب المستثمرون خفضًا متوقعًا على نطاق واسع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.47 نقطة بما يعادل 0.12 % ليصل إلى 27108.29 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.49 نقطة أو 0.25% مسجلًا 3005.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 32.47 نقطة أو 0.4% إلى 8186.02 نقطة.



وتراجع الدولار الأمريكي، في نهاية معاملات أمس الثلاثاء، داخل نطاق ضيق عشية خفض متوقع لسعر الفائدة الأمريكي، ومتأثرًا بانخفاض في أسعار النفط وصعود في اليورو.